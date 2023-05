Supermercados Santa Helena divulgam oportunidades de emprego

A rede de supermercados Santa Helena divulgou várias vagas de emprego em diferentes lojas em Sete Lagoas e Jequitibá. Confira a seguir quais são e como se candidatar.

Foto: Supermercados Santa Helena / Site Oficial

VAGAS:

ADM

FISCAL DE LOJA

BOA VISTA

REPOSITOR LOJA

REPOSITOR FLV

AT. GUARDA VOLUMES

HIPER

SUP. PRODUÇÃO

OP. CAIXA

AT. FRIOS

AUX. PRODUÇÃO

SUSHIMAN

ESTOQUISTA

CONFERENTE

AT. PADARIA

EMBALADOR

COZINHEIRA

JEQUITIBÁ

Repositor Loja

Repositor FLV

MANOA

SUPERVISOR CAIXA

REPOSITOR LOJA

OP. CAIXA

PLUS

AT. PADARIA

EMBALADOR

OP. CAIXA

REPOSITOR LOJA

REPOSITOR FLV

PRIMAVERA

REPOSITOR FLV

REPOSITOR LOJA

AT. LANCHONETE

PROGRESSO

GARÇOM

EMBALADOR

SUSHIMAN

REPOSITOR LOJA

OP. CAIXA

AT. FRIOS

SHOPPING

OP. CAIXA

ESTOQUISTA

REPOSITOR LOJA

EMBALADOR

REPOSITOR FLV

AT. LANCHONETE

AÇOUGUEIRO

AT. FRIOS

Requisitos:

Ensino Fundamental Completo

Disponibilidade de horários.

Prazo de inscrição: 04/05 à 10/05/2023

Benefícios: Vale Alimentação, Plano de Saúde, Plano Odonto., Vale Transporte.

Interessados devem enviar currículo no e-mail vagas@supersantahelena.com.br com o nome da vaga no assunto, ou entregar o mesmo numa das lojas da rede.

Da Redação com Sup. Santa Helena