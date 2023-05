Câmara Municipal inova e cria Programa de Estágio

A formação de capital intelectual é a chave para o desenvolvimento de uma cidade, pensando nisto, a atual Mesa Diretora propôs, por meio de Decreto Legislativo, a criação de um programa de estágio que irá beneficiar estudantes de diversas áreas do conhecimento. Para tanto, foi publicado, nesta semana, no Diário do Legislativo e no Diário Oficial do Município, um credenciamento, que define critérios para que instituições de ensino possam se habilitar e dar oportunidades para que seus alunos participem do processo de seleção de 20 vagas para estagiários na Câmara Municipal de Sete Lagoas. A iniciativa é um passo importante para o futuro da cidade, que terá em breve uma nova geração de profissionais capacitados e prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados com frequência efetiva, em cursos de educação superior, graduação e pós-graduação, de instituições de ensino públicas ou privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e tem como objetivo a complementação educacional e o estabelecimento de vínculo educativo-profissionalizante, supervisionado e desenvolvido de acordo com o projeto pedagógico e a formação do estudante. “Não se trata apenas de oferecer uma oportunidade de estágio, mas sim, de proporcionar uma experiência educativa enriquecedora, que poderá contribuir significativamente para a vida acadêmica e profissional dos estudantes”, ressalta o presidente da Câmara, Caio Valace,

Para participar, os estudantes devem estar matriculados em instituições de ensino superior ou técnico, ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida e serem selecionados através de um processo seletivo que avaliará o desempenho acadêmico e a motivação dos candidatos.

Serão abertas 20 vagas para os estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Administração Pública ou Gestão Pública (5); Analista de sistemas ou Analista de Redes (2);Ciências Contábeis (1); Jornalismo (4); Direito (4); Recursos Humanos (1); Comunicação Social com habilidade em softwares de criação de artes gráficas (2) e com interesse na área de cerimoniais e eventos institucionais (1).

“Desta forma, a Câmara poderá auxiliar no processo de educação e ofertar oportunidade de trabalho e renda. Não poderíamos deixar de trazer essa grande contribuição na formação capital intelectual dos estudantes do município, apostando na nossa juventude, no nosso povo e nas nossas instituições de ensino que são de excelência”, afirma Caio Valace.

Chamamento Público

Nesta semana, foi aberto o chamamento público para cadastro das instituições de ensino superior públicas e/ou privada, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para viabilizar a celebração de termo de compromisso com o Poder Legislativo do Município. O edital, para este chamamento, está à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Contratos, na Câmara Municipal no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira e também está disponível aqui.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas