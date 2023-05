Concurso SEE-MG: Prepare-se com o Curso Elite Master e conquiste uma vaga com salário de até R$ 6 mil por mês

Sistema de Ensino EliteMaster oferece preparatório para o novo concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), que contará com cerca de 20 mil vagas e salários que chegam a quase R$6.000,00 por mês.

O curso conta com aulas de matemática, português, direitos humanos e legislação educacional, visando proporcionar uma formação completa para aqueles que desejam ingressar no setor público.

O EliteMaster é líder em aprovações em Sete Lagoas e região, e as vagas para o preparatório são limitadas. As aulas terão início no dia 27 de maio às 13:30, na Rua Dr. Pena, 35, no Centro de Sete Lagoas.

Não perca a oportunidade de se preparar para o concurso da SEE-MG e garantir uma carreira estável e bem remunerada. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (31) 3776-5421 ou (31) 99932-5784.

Pré-vestibular EliteMaster - Foto: Túlio Thales

Contato e localização

Endereço: Rua Dr. Pena 51, Centro de Sete Lagoas/MG

Telefone: (31) 3776-5421

Site: http://www.cursoelitemaster.com.br

E-mail: contato@elitemaster.com.br

Instagram: @cursoelitemaster

Facebook: Curso EliteMaster

