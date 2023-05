Senac oferece três oportunidades de emprego em Curvelo

O Senac em Curvelo está com três oportunidades para docente nos cursos de Fotografia Digital, Rotinas Contábeis e Vitrinista. Os candidatos precisam residir no município de atuação ou em locais próximos e as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs). Os interessados devem enviar seu currículo no site até o dia 14.

A pessoa contratada será responsável por ministrar aulas conforme a área de atuação, trabalhando o conteúdo teórico e prático junto aos alunos, além de acompanhar e orientar os alunos em atividades e exercícios da matéria específica, de forma a fixar e aprimorar o aprendizado.

O docente do curso de Fotografia deve ter ensino médio completo e experiência profissional em fotografia com câmeras e aparelhos celulares com câmera. Para Rotina Contábeis é necessário um profissional com superior completo em Ciências Contábeis. Já o instrutor de Vitrinista deve ter experiência profissional em Vitrinismo e/ou Visual Merchandising.

O Senac oferece um pacote de benefícios competitivo, incluindo vale transporte; vale refeição; plano de saúde Unimed; plano odontológico; previdência privada e convênio com o Sesc. Além disso, a empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico e estimulante, com oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional.

Sobre o Senac em Curvelo

O Senac em Curvelo, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio, está em atuação na cidade desde 2006 e tem parceria firmada com a prefeitura municipal. Atualmente, são oferecidos MBA, Aprendizagem Comercial e cursos livres diversos, especialmente nas áreas de Gestão, Comércio e Idiomas. No ensino técnico, são três os cursos disponíveis: Administração, Segurança do Trabalho e Logística.

A unidade em Curvelo também é referência em educação a distância, com a oferta de cursos livres e técnicos para os interessados nessa modalidade. A unidade atende a comunidade de municípios vizinhos como Buenópolis, Corinto, Felixlândia, Monjolos e Santo Hipólito. Os municípios próximos têm a cidade como referência no atendimento de saúde.

Serviço: Vaga de Emprego em Curvelo

Inscrições: pelo link.

Mais informações: (38) 3729-1450

Com Senac Minas