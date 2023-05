Inscrições para concursos do Ipsemg e do IMA vão até 16/5

O Governo de Minas está com inscrições abertas para dois concursos públicos até o dia 16/5. Os editais, coordenados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), são para preenchimento de mais de 400 vagas de diferentes níveis de escolaridade, sendo 280 no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e 132 no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Ipsemg

As vagas do Ipsemg são para atuação na rede própria do órgão, em Belo Horizonte, com salários que variam de R$1.186,24 a R$ 5.897,08 (acrescidos de gratificação, em alguns casos). As oportunidades são para médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, farmacêuticos, serviço social, entre outras.

A seleção dos profissionais conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, sendo realizada no dia 2/7/2023. Clique AQUI para acessar o edital e para se inscrever.

IMA

No IMA, as vagas são para atuação em todo o estado, com salários entre R$ 1.453,58 e R$ 3.283,49 (mais benefícios), compreendendo as carreiras de fiscal agropecuário, fiscal assistente agropecuário e assistente em Gestão de Defesa Agropecuária. As provas acontecem no dia 16/7/2023.

Clique AQUI para conferir o edital. Para se inscrever, o candidato deve criar login e seguir as orientações disponíveis no site.

Com Governo de Minas