Polo UAB/Fumep oferece 53 vagas para o curso superior gratuito de Licenciatura em Letras

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), anuncia a abertura de mais um curso superior gratuito de ensino à distância da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Serão oferecidas 53 vagas de graduação em Licenciatura em Letras (Português).

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA), UFMG e agora vai formar mais uma turma com a Unimontes. Este curso oferece seis vagas para professores e 47 vagas para pessoas que tenham concluído o ensino médio.

No ato da inscrição o candidato deverá preencher a ficha de acordo com as instruções. No momento, também deverão ser anexados os documentos: histórico escolar ou prova de conclusão do Ensino Médio, CPF, RG, documento comprobatório de professor sem formação adequada segundo o INPE (docente com formação superior de bacharelado na disciplina correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica; com licenciatura em área diferente daquela que leciona ou com bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e com complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona; docente com outra formação superior não considerada nas situações anteriores; docentes que não possuem curso superior completo).

O período de pré-inscrição do sistema de cotas vai de 22 de maio a 2 de junho e as inscrições do sistema universal vão de 29 de maio a 13 de junho no site www.ead.unimontes.br. O resultado será divulgado no dia 14 de junho e a previsão de início das aulas é 19 de agosto.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom