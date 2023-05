Codesel abre novo processo seletivo com vagas para sete cargos

Com o objetivo de ampliar as equipes de capina, jardinagem e limpeza de ruas e demais espaços públicos da cidade, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) - publicou no Diário Oficial do Município (https://www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico) da última sexta-feira, 19, o Edital nº 02/2023.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O edital abre Processo Seletivo Simplificado para contratação em sete cargos. As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira, 25, e encerradas em 7 de junho, de maneira online, no link o https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-damateria/info/processo-seletivo-simplificado-edital-02-2023/70044 ou na própria sede da companhia (av. Irmã Flávia, 5325, CDI), de 7h30 às 16h.

Além da contratação, também será formado cadastro de reserva nos seguintes cargos: Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Técnico de Segurança do Trabalho, Capinador, Operador de Roçadeira, Operador de Trator Agrícola, Servente e Técnico de Segurança do Trabalho. Todas as normas do processo estão definidas no edital. A seleção será realizada em duas etapas: avaliação curricular e teste prático.

Os salários variam de R$ 1.357,03 a R$ 3.337,99. A carga horária geral é de 44 horas semanais. Atribuições dos cargos, nível de escolaridade e atribuições de cada função estão definidas no EDITAL, que também informa quais documentos devem ser apresentados no ato da inscrição. O processo será homologado no dia 10 de julho.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom