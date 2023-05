Uma vaga de emprego para Vendedor de Loja é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Os seus desafios serão (descrição das atividades):

Planejar o dia de vendas;

Prospectar novos clientes através de ações externas, telemarketing ativo e atendimento presencial no ponto de atendimento;

Negociar e efetuar vendas dos produtos disponíveis no portifólio;

Prestar um bom atendimento e fidelizar o cliente;

Trabalhar o pós-venda com os clientes, buscando a fidelização;

Manter a carteira de clientes com dados atualizados;

Trabalhar em equipe.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

O que precisamos que você tenha (requisitos):

Ensino Médio completo;

Conhecimento básico do pacote office;

Habilidade em se comunicar e converter objeções;

Foco no resultado.

Residir em Sete Lagoas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local: Rua Dr. Pedro Luiz, 340 C, Centro, Sete Lagoas.

Segunda a sexta - 08h às 17:40

1 sábado por mês de 08h às 14h.

Salário: R$1.318,04 + Bonificação

Vale Refeição R$16,00 por dia de trabalho.

Vale Transporte.

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULOS PARA:

E-MAIL - recrutamento@empresta.com.br

WHATSSAPP - CLIQUE AQUI.