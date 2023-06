Uma vaga de emprego para Analista Fiscal é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

VAGA ANALISTA FISCAL PARA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Competências profissionais desejadas:

- Cálculo do ICMS por entradas (antecipação ICMS, diferença de alíquota, ICMS ST) empresas do Simples Nacional.

- DESTDA, Sintegra,

- Cálculo do Simples Nacional anexos I a V

- Retenções federais

- EFD REINF

- Dominar todas as rotinas do departamento fiscal.

Gentileza enviar currículo com pretensão salarial, para: selecao562@gmail.com