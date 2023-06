Programa Transforma Minas encerra inscrições para cargos nas SREs nesta quarta-feira (31)

As inscrições para participar do programa Transforma Minas e atuar nas 47 Superintendências Regionais de Ensino do Estado de Minas Gerais encerram nesta quarta-feira (31/5), às 11h59. Coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), o programa busca profissionais aptos a ocupar cargos nessas instituições, vinculadas à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG).

Foto: Gil Leonardi/ Agência Minas

Os interessados devem consultar as orientações e realizar as inscrições por meio do site oficial do programa. O regulamento do processo seletivo, publicado em janeiro deste ano, está disponível para acesso através deste link.

Podem concorrer às vagas nas Superintendências Regionais de Ensino os servidores que passaram pelo processo de Certificação Ocupacional, conforme previsto na legislação (decreto nº 47.625, de 20/3/2019 e edital SEE nº 05/2023). O resultado final desse processo foi publicado no Diário Oficial no dia 13 de maio, certificando um total de 293 servidores.

Além da certificação, os candidatos interessados em atuar nas SREs devem atender aos requisitos estabelecidos para o cargo, os quais estão disponibilizados na descrição das vagas no site do programa. A seleção busca profissionais que possuam aptidão técnica e as competências necessárias para desempenhar as funções.

Vale ressaltar que o Transforma Minas também realizou um processo seletivo para a seleção de 207 lideranças regionais, que atuarão em nove órgãos e entidades do Governo de Minas, incluindo as 47 Secretarias de Estado de Educação. Vagas também foram disponibilizadas para as regionais dos órgãos: Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de Desenvolvimento Social (Sedese) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

As seleções estão sendo realizadas de acordo com o cronograma estabelecido no regulamento, de forma escalonada, garantindo uma avaliação cuidadosa dos candidatos em cada etapa do processo.

Da redação com Agência Minas.