Enem 2023: Inscrições estão oficialmente abertas! Confira as taxas e informações importantes

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 já estão oficialmente abertas e permanecerão disponíveis até o dia 16 de junho. Esta é uma excelente oportunidade para os estudantes que desejam ingressar em instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. As datas das provas foram marcadas para os dias 5 e 12 de novembro, portanto, os aspirantes ao ensino superior têm tempo suficiente para se prepararem.

Foto: Reprodução/Internet

Para se inscrever no ENEM, é necessário acessar a Página do Participante, disponível em enem.inep.gov.br/participante. É importante ressaltar que a taxa de inscrição, no valor de R$ 85, deve ser paga até o dia 21 de junho para que a inscrição seja considerada concluída. É recomendável seguir o passo a passo indicado no portal para garantir a finalização correta do processo de registro.

Diversas opções de pagamento são oferecidas aos candidatos. A taxa de inscrição pode ser quitada por meio de boleto bancário, PIX ou cartão de crédito, proporcionando maior comodidade e flexibilidade aos participantes.

Uma informação importante a ser destacada é que os candidatos isentos de pagamento da taxa de inscrição, como os alunos de escolas públicas, também devem realizar a inscrição no ENEM. A ausência desse procedimento impossibilitará a participação no exame, mesmo para aqueles que forem isentos.

Cronograma ENEM 2023:

Inscrições: 05 a 16 de junho de 2023

Atendimento Especial e Tratamento Social do Nome: Solicitação - 05 a 16 de junho de 2023; Resultado - 26 de junho de 2023; Recurso - 26 a 30 de junho de 2023; Resultado da apelação - 5 de julho de 2023

5 e 12 de novembro de 2023 Prova/Repetição do ENEM PPL: 12 e 13 de dezembro de 2023

12 e 13 de dezembro de 2023 Lançamento da Gabarito: 24 de novembro de 2023

24 de novembro de 2023 Resultado: 16 de janeiro de 2024

As principais etapas para se inscrever no ENEM são as seguintes:

Forneça informações pessoais: Durante o cadastro, você precisará fornecer o número do seu CPF e a data de nascimento.

Seleção de idioma estrangeiro: Escolha o idioma estrangeiro (inglês ou espanhol) no qual você fará o teste.

Confirme os dados e acompanhe o status do cadastro: Após finalizar o cadastro, verifique se todos os dados estão corretos.

Da redação