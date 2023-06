Inscrições para o Concurso do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços terminam nesta segunda

As inscrições para o concurso público do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços terminam nesta segunda-feira (5/06), às 16h. Ao todo serão oferecidas 138 vagas, além da formação de cadastro reserva. As provas serão realizadas no dia 6 de agosto, em horários diferentes para cada cargo

Todas as vagas para Minas Gerais são para o cargo de técnico — Foto: EBC/Divulgação

Nesta edição do concurso público do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços serão ofertadas vagas para os cargos de técnico (97) e analista (41), dos níveis Médio/Técnico e Superior, respectivamente. Dez por cento (10%) das ofertas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O salário de analista é de R$ 4.369,45 e o de nível técnico, de R$ 2.184,75.

Todas as vagas para Minas Gerais são para o cargo de técnico. As vagas são distribuídas entre as cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Governador Valadares, Guanhães, Araçuaí, Ipatinga, Janaúba, Montes Claros, Pouso Alegre, São Lourenço, Poços de Caldas, Varginha, Alfenas, Passos, Manhuaçu, Ouro Preto, Cataguases, Barbacena, Almenara, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, João Monlevade, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas.

Os interessados podem se inscrever no site da FGV Conhecimento, a taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 69,00, e para os cargos de nível médio é de R$ 59,00. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário até às 16h de terça-feira (6/05).

Sobre as provas

As provas do Concurso Público do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços serão realizadas no dia 6 de agosto, em horários diferentes para cada cargo. Os locais para a realização das provas serão divulgados neste site, a partir de 31 de julho. Confira as etapas:

Prova escrita objetiva: exame aplicado para todos os cargos em fase eliminatória e classificatória;

Prova escrita e discursiva: exame aplicado apenas para candidatos do nível Superior, em formato de redação, também eliminatória e classificatória;

Avaliação de títulos: etapa realizada somente com candidatos de nível Superior, de caráter classificatório e de desempate. Será exigido diploma de nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) com carga horária mínima de 1.600 horas.

Inscrições

Para se inscrever no Concurso do Banco do Brasil o candidato deverá acessar o site da FGV. O valor da taxa para vagas de nível Médio é de R$ 59,00 e R$ 69,00 para os concorrentes de nível Superior. O prazo para isenção de pagamento foi encerrado no dia o dia 23 de março.

O edital do concurso pode ser acessado aqui. Em caso de dúvidas, os interessados podem enviar e-mail para o endereço concursobbts23@fgv.br ou pelo telefone 0800 2834628.

Com O Tempo