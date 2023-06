Senac em Sete Lagoas oferece 19 cursos gratuitos no Programa Senac+

O Senac em Sete Lagoas ofertará 19 cursos gratuitos pelo Programa Senac+ na cidade. As aulas têm início já nesse mês e as empresas do comércio, bens serviços e turismo, sindicatos e associações de inclusão social interessadas podem entrar em contato diretamente na central de atendimento do Senac no telefone 0800-724-4440, ou ir à unidade localizada na Rua José Duarte de Paiva, 775, Vila Santa Helena.

Foto ilustrativa/Reprodução: Senac Minas

Segundo a consultora Deycinara Fernandes, o Senac+ contará com cursos rápidos e práticos, com o objetivo de atender às necessidades dos negócios e oferecer capacitação profissional gratuita e de qualidade para todos.

“Nós estamos comprometidos em oferecer aos funcionários das empresas interessadas no Senac+ todas as ferramentas necessárias para que eles possam alcançar todo o seu potencial”, completa a consultora.

Confira os cursos oferecidos

- Cabelereiro Intensivo

- Básico de Maquiagem

- Designer de sobrancelhas

- Técnicas de depilação

- Técnicas de manicure e pedicure

- Técnicas de alongamento de unhas

- Técnicas de barbearia e barboterapia

- Gestão de Estoque para farmácias e drogarias

- Técnicas de aplicação de injeção e diluição de medicamentos

- Bombons e trufas

- Preparo de massas

- Preparo de Molhos

- Preparo de salgados

- Técnicas básicas para pizzas

- Quitandas tradicionais mineiras

- Técnicas básicas de preparo de bolos e tortas

- Qualidade no atendimento ao cliente

- Finanças Pessoais

- Hardware – Montagem e manutenção de computadores

Programa Senac+

O Senac+ visa proporcionar uma maior oferta de mão de obra preparada, atendendo às demandas das empresas por profissionais atualizados e possibilitando aos alunos um acesso mais rápido ao mercado de trabalho. Além disso, propõe o maior desenvolvimento econômico e social, alinhando as necessidades e os interesses entre empresas e trabalhadores.

Como participar

As empresas do comércio, bens, serviços e turismo, sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade deverão se credenciar para participar do Senac+. O regulamento completo do Programa e as documentações necessárias, estão disponíveis no Edital de Credenciamento.

Após a aprovação dos documentos do credenciado, as matrículas dos alunos serão feitas diretamente nas unidades do Senac em Minas, de forma presencial.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

O Senac, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio, em Sete Lagoas, está em atuação desde 1996 e destaca-se por atuar principalmente nas áreas de Gestão, Informática e Saúde. A unidade, considerada de médio porte, é especializada em oferecer cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA, além do ensino técnico com os cursos em Enfermagem, Estética, Administração, Segurança do Trabalho e Logística, além da modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados. Os cursos técnicos são os mais procurados (Segurança do trabalho, Enfermagem, Informática, Estética. As aulas têm acontecido de forma remota neste momento.

O Senac conta uma unidade própria em Sete Lagoas para atender as comunidades com cursos, palestras, workshops e oficinas de atualização e qualificação profissional. Conceição do Mato Dentro, Santana do Riacho (Serra do Cipó), Matozinhos, Pompéu, Paraopeba e Araçaí são alguns dos municípios atendidos pela unidade.

Serviço:

Vagas para cursos gratuitos pelo Senac+

Inscrições: 0800-724-4440 telefone e WhatsApp

Endereço: Rua José Duarte de Paiva, 775, Vila Santa Helena

Com Senac Minas