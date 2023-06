Empretec em Sete Lagoas está com inscrições abertas

Interessados em participar do seminário, que utiliza metodologia da ONU, têm até 19 de junho para se inscreverem

Sebrae - Sete Lagoas / Foto: Renata Cardoso

O Sebrae Minas está com inscrições abertas para o Empretec em Sete Lagoas, na região Central do estado. A capacitação é voltada para pessoas que desejam abrir um negócio, melhorar a gestão do empreendimento ou descobrir novas oportunidades de atuação no mercado. O seminário é promovido entre os dias 26 de junho e 1º de julho. As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, no site do Empretec.

Com metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec é promovido em 40 países e, no Brasil, é ministrado com exclusividade pelo Sebrae. A programação da capacitação conta com seis dias de imersão que incluem atividades práticas e dedicação exclusiva dos participantes. O objetivo é estimular competências e comportamentos empreendedores, como: capacidade de identificar oportunidades; calcular riscos; buscar informações; estabelecer metas; planejar e monitorar sistematicamente; criar redes de contatos; ser persistente; ter independência e autoconfiança.

A analista do Sebrae Minas Samira Melo reforça que o Empretec é uma oportunidade para quem busca potencializar as características empreendedoras e deseja transformar o seu negócio e a própria vida. “É uma chance para aquelas pessoas que pretendem mudar comportamentos, rever os próprios conceitos e atitudes, além de atentar para novas oportunidades de negócios”, destaca a analista.

Ela ressalta que as vagas são limitadas. Após a inscrição no site, o candidato receberá o contato para agendar entrevista que será realizada de forma presencial no Sebrae em Sete Lagoas, entre os dias 19 e 22 de junho. A entrevista tem a duração de no máximo uma hora.

Números

Sete Lagoas registrou a abertura de 1.633 pequenos negócios em 2023, de acordo com dados da Receita Federal, levantados pelo Portal de Inteligência do Sebrae Minas. Do total de formalizações, 1.354 (83%) são microempreendedores individuais (MEI), além de 240 (15%) microempresas (ME) e 39 (2%) empresas de pequeno porte (EPP) . O setor de Serviços foi responsável pela abertura de 868 pequenos negócios no ano, o que representa 53% das formalizações no período.

Mais informações: (31) 3773-5757 ou na agência de Atendimento do Sebrae em Sete Lagoas no endereço: Praça Barão do Rio Branco, 170 – 7º Andar – Centro

Foto: Divulgação/Agência Sebrae

Com Agência Sebrae