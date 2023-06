Programa do MEC oferece mais de 200 cursos gratuitos com certificado em diferentes áreas

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo uma oportunidade única para estudantes do ensino médio, ensino superior e profissionais de diversas áreas. Com o objetivo de promover o aprendizado contínuo e aperfeiçoamento profissional, o MEC disponibiliza cerca de 200 cursos gratuitos com certificado, abrangendo uma ampla variedade de áreas de atuação.

Foto: Reprodução/Getty Imagens

A plataforma escolhida para a realização das aulas é a Aprenda Mais, que oferece flexibilidade e autonomia aos estudantes. Ao contrário de um modelo tradicional de ensino, esses cursos não possuem acompanhamento de professores ou aulas ao vivo. No entanto, os alunos têm acesso a materiais didáticos como textos e vídeos, permitindo que sigam seu próprio ritmo de estudo.

As inscrições estão abertas a qualquer momento e não há limite de vagas, possibilitando que um número significativo de interessados tenha acesso a essa oportunidade educacional.

Quais são as áreas dos cursos do MEC?

Ambiente e saúde;

Ciências exatas;

Ciências humanas;

Desenvolvimento educacional e social;

Gestão e negócios;

Idiomas, línguas e literatura;

Informação e comunicação;

Produção alimentícia;

Produção cultural e design;

Recursos naturais;

Segurança;

Turismo, hospitalidade e lazer.

Inscrições cursos gratuitos do MEC?

Para se inscrever nos cursos gratuitos com certificado do MEC, é necessário fazer um cadastro na plataforma Aprenda Mais. O processo é simples: basta acessar a página inicial da plataforma, selecionar a área de conhecimento de interesse e clicar em "criar uma conta". Em seguida, o interessado deve preencher as informações solicitadas e criar uma senha.

Caso o usuário já tenha um cadastro no site, basta fazer o login e começar a explorar os cursos disponíveis.

