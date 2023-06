Uma vaga de emprego para Assistente de Recursos Humanos é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

- Empresa: Leadec Industrial Services

- Ramo de atuação: Multinacional, com mais de 60 anos no mercado e sede na Alemanha. Estamos presentes no Brasil desde 1998 atendendo os principais fabricantes e fornecedores da indústria com serviços técnicos de manutenção, instalação, limpeza técnica e serviços de suporte.

Nestes mais de 20 anos no Brasil, crescemos junto com nossos Clientes, e atualmente atendemos as principais empresas da indústria automotiva, química e farmacêutica, alimentos e bebidas e bens de consumo.

- Local de atuação: Sete Lagoas - MG

- Vaga: Assistente de Recursos Humanos

- Atividades:

Efetuar processo de recrutamento e seleção e admissão de novos colaboradores.

Controle e programação de férias, subsidiando os gestores com informações pertinentes.

Realizar movimentações e conferência da folha de pagamento.

Realizar atendimento aos colaboradores.

Controlar e zelar arquivos.

Ministrar integração e demais treinamentos pertinentes a área de RH.

Atuar como preposto em sindicato, justiça do trabalho e demais órgãos.

Executar outras atividades de acordo a descrição de cargo.

- Horário de Trabalho: seg. a sex: 07:12 ás 17:00 – folga sab e dom

- Requisitos: Ensino médio, experiência anterior na função.

- Salário: R$ 2.449,50 + benefícios serão informados no processo seletivo.

OBS: Importante residir em Sete Lagoas, ou regiões como: Inhaúma, Caetanópolis, Prudente de Moraes, Matozinhos e Pedro Leopoldo.

Interessados enviar currículo para:

E-mail: Paloma.Silva@leadec-services.com

Assunto: Assistente de Recursos Humanos – Sete Lagoas/MG.