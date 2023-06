Inscrições para processo seletivo de estágio do MPT-MG terminam neste domingo

Serão encerradas neste domingo, 18, as inscrições para o processo seletivo de estágio no Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG). Os interessados poderão se inscrever, gratuitamente, no site do MPT, preenchendo a ficha de inscrição com as informações solicitadas. Para a confirmação da inscrição, o estudante deverá anexar, de forma digitalizada, no momento da inscrição, os documentos listados no item 3.2 do edital.

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Somente poderão se inscrever no concurso de estágio os alunos de instituições de ensino conveniadas com o MPT em Minas, para cursos de graduação das seguintes áreas e localidades:

- Administração/Gestão Pública: Sede (Belo Horizonte).

- Áreas relacionadas a tecnologia da informação: Sede (Belo Horizonte).

- Ciências Contábeis: Sede (Belo Horizonte) e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Patos de Minas, Pouso Alegre e Uberlândia.

- Comunicação social/Jornalismo: Sede (Belo Horizonte).

- Direito: Sede (Belo Horizonte) e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha.

- Engenharias Agrícola, Agroeconômica, Ambiental, de Controle e Automação, de Minas, de Produção, de Segurança do Trabalho, Elétrica, Florestal, Mecânica e Metalúrgica: Sede (Belo Horizonte).

- Engenharias Civil, de Produção, Elétrica e Mecânica: Procuradoria do Trabalho no Município de Uberlândia.

As provas serão presenciais, no dia 02 de julho. E os locais serão divulgados oportunamente.

O certame oferece vagas para provimento imediato e para formação de cadastro de reserva para contratações ao longo de sua validade, que é de um ano, podendo ser prorrogada até o limite de dois anos. São reservadas 20% das vagas para candidatos(as) com deficiência, 10% para os participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, 30% das vagas para negros(as) e 5% para candidatos(as) Transgêneros.

A bolsa mensal é de R$ 976,00 reais, mais auxílio-transporte. O estagiário terá que cumprir jornada de 20 horas semanais, obedecendo o horário de funcionamento do MPT.

Links úteis:

- Inscrição

- Edital

Para outras informações, entre em contato com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, por meio do e-mail: prt03.concursoestagio@ mpt.mp.br.