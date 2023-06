MGS abre processo seletivo para cadastro de reserva em mais de 100 cidades mineiras, incluindo Sete Lagoas

Começaram as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) da MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. São mais de 40 cargos distribuídos em mais de cem cidades de Minas Gerais. Há vagas para auxiliar de serviços gerais, tecnólogo em rede e telefonista em Sete Lagoas. As inscrições podem ser feitas pela internet (clique aqui) até 06 de julho de 2023.

Foto: Bigstock/Reprodução

Esse Processo Seletivo Nº 02/2023 se destina a selecionar candidatos para vagas e formação de cadastro de reserva, conforme Anexo I do Edital, ficando a convocação dos aprovados condicionada à conveniência, oportunidade e necessidade da MGS, bem como a fatos supervenientes que ocorram durante o prazo de validade deste Processo (02 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da MGS).

O regime de contratação é o celetista e oferece como benefícios: seguro de vida em grupo, vale alimentação e vale transporte. As escolaridades exigidas para participação no processo diferem de acordo com o cargo, mas passam por Ensino Fundamental Incompleto e Completo, Ensino Médio/Técnico e Ensino Superior.

As inscrições estão abertas exclusivamente pela Internet, no site do IBFC até 06 de julho de 2023. Todos os detalhes do processo seletivo 02/2023 estão descritos no edital (veja aqui).

A MGS é uma sociedade anônima de capital fechado sob a forma de Empresa Pública. Ela oferece serviços de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo, mão-de-obra especializada e gestão de documentos. Conheça mais sobre a empresa clicando aqui.

Da Redação