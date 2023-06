Mais de 40 vagas estão disponíveis na Fhemig para profissionais de nível técnico e superior

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com 45 vagas de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para profissionais de nível superior e técnico atuarem em unidades da Grande BH e do interior do estado. As vagas estão disponíveis para diversas especialidades médicas, enfermeiros, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, além de técnicos em enfermagem e patologia clínica. Confira as oportunidades:

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (Hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) – Belo Horizonte

- Uma vaga para médico radiologista e diagnóstico por imagem radiologia, ultrassonografia e tomografia computadorizada, 12 horas semanais;

- Duas vagas para médicos radiologistas e diagnóstico por imagem radiologia, ultrassonografia e tomografia computadorizada, 24 horas semanais;

- Uma vaga para pediatra, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico intensivista pediátrico, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico especialista para atuar no CTI (especialidades: clínica médica, medicina intensiva, anestesiologia e cirurgia geral), 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico ortopedista e traumatologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião pediátrico, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico intensivista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião vascular, 24 horas semanais;

- Uma vaga para neurocirurgião, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião plástico, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico otorrinolaringologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico generalista (atuação na clínica médica), 12 horas semanais;

- Uma vaga para médico generalista (atuação na clínica médica), 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico generalista (atuação na pediatria); 12 horas semanais;

- Três vagas para médicos generalistas (atuação na radiologia), 12 horas semanais;

- Uma vaga para médico generalista (atuação na radiologia); 24 horas semanais.

As inscrições já estão acontecendo e vão até o dia 20/6. Para saber mais, acesse o edital.





Maternidade Odete Valadares (MOV) – Belo Horizonte

- Cinco vagas para pediatras, 24 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas até 20/6. Para saber mais, acesse o edital.





Hospital Cristiano Machado (HCM) – Sabará

- Duas vagas para médicos especialistas (nas áreas de clínica médica, geriatria, psiquiatria, ginecologia, endocrinologia, reumatologia, nefrologia, neurologia, dermatologia, infectologia, pneumologia, médico da família, médico de emergência, médico intensivista e cardiologia), 24 horas semanais.

Inscrições até 20 de junho. Mais informações no edital.





Casa de Saúde São Francisco de Assis (CSSFA) – Bambuí

- Uma vaga para técnico em patologia clínica, 40 horas semanais;

- Uma vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais;

- Uma vaga para terapeuta ocupacional, 30 horas semanais;

- Duas vagas para médicos generalistas, 24 horas semanais;

- Três vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;

- Três vagas para técnicos de enfermagem, 30 horas semanais;

- Três vagas para técnicos de enfermagem, 40 horas semanais;

- Uma vaga para enfermeiro, 30 horas semanais;

- Uma vaga para enfermeiro, 40 horas semanais;

- Uma vaga para médico dermatologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para psicólogo clínico, 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas de 16 a 29/6. Acesse o edital para mais informações.