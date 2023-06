Fhemig abre inscrições para concurso público com 1.801 vagas e salários de até R$ 11.982,14

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abrirá inscrições para um novo concurso público, visando preencher vagas em diferentes cargos. As inscrições estarão disponíveis a partir das 16h do dia 20 de junho e encerrarão às 16h do dia 25 de julho, seguindo o horário de Brasília, no site da Fhemig

Foto: Reprodução/iStock

Para participar, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o cargo desejado. Para a função de médico, a taxa é de R$135. Já para os cargos de analista e profissional de enfermagem de nível superior, a taxa é de R$100. Por fim, os cargos de técnico e auxiliar administrativo possuem uma taxa de R$75.

É importante ressaltar que a isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período de 20 a 22 de junho, mediante o cumprimento das condições estabelecidas no edital.

Renata Ferreira Leles Dias, presidente da Fhemig, destaca a importância desse concurso para suprir a necessidade de recomposição do quadro de servidores efetivos, tornando-se motivo de comemoração. Ela ressalta que o último concurso realizado pela Fhemig ocorreu há mais de 10 anos e que a instituição desempenha um papel relevante na assistência hospitalar em Minas Gerais. A contratação desses novos servidores contribuirá para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas unidades de saúde da Fhemig. Essa era uma demanda antiga dos profissionais da área, e tanto o serviço público quanto os pacientes serão beneficiados com essa iniciativa.

Acesse o site da Fundação e conheça mais sobre seus serviços: www.fhemig.mg.gov.br.

Da redação com Fhemig