Inscrições abertas para curso gratuito de aperfeiçoamento em matemática no IFMG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), localizado em Governador Valadares, está aceitando inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM). O programa, promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) há mais de 30 anos, visa proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional para educadores.

O curso, que é gratuito, será oferecido em dois formatos: virtual e híbrido. Os candidatos terão a oportunidade de escolher seu formato preferido durante a incrição.

Aberta a professores de escolas públicas e privadas, bem como a alunos de graduação de qualquer área, a iniciativa visa aprimorar a didática e o conhecimento de professores de matemática. Os interessados ​​podem se inscrever até o dia 12 de julho, e as aulas acontecerão de 17 a 21 de julho.

Para se inscrever, clique aqui. Para mais informações sobre o programa, disciplinas e horários, consulte os detalhes disponíveis clicando aqui.

O currículo deste ano abrangerá vários tópicos, incluindo funções exponenciais e logarítmicas, reconhecimento de padrões, magia combinatória, entre outros. Os participantes que optarem pelo formato híbrido deverão fazer prova presencial no campus do IFMG-GV no dia 21 de julho, às 9h. Além disso, deverão acessar o canal do IMPA no YouTube para assistir às palestras e realizar os exercícios.

Dúvidas ou informações adicionais, entre em contato com o professor Renato Tolentino de Sene, coordenador da unidade IMPA/IFMG-GV, pelo e-mail renato.tolentino@ifmg.edu.br .