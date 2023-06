Mil aprovados em concurso da Educação de Minas são convocados pelo Governo

O Governo de Minas Gerais divulgou no Diário Oficial de Minas Gerais de ontem, 23/06, a nomeação de mil novos profissionais da área da Educação aprovados em concurso público. Eles irão trabalhar nas escolas da rede estadual de ensino. Essas nomeações são referentes aos candidatos aprovados que ainda não haviam sido convocados, após todas as vagas oferecidas no Edital SEE Nº 07/2017 terem sido preenchidas. A lista completa pode ser encontrada na página 4 do Diário Oficial, neste link.

Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa

Esse grupo inclui 500 cargos de Professores de Educação Básica (PEB) e 500 cargos de Especialistas da Educação Básica (EEB). Os profissionais nomeados atuarão em 268 municípios, abrangendo 46 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) do estado.

No mês de abril deste ano, foi autorizada a nomeação de cerca de 5 mil candidatos e, somando-se a essas nomeações atuais, já foram convocados 2 mil candidatos excedentes.

Os candidatos nomeados passarão por exames médicos admissionais realizados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, que faz parte da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag/MG). As datas e horários dos exames estão disponíveis nesta página.

Além disso, um novo concurso público está em andamento na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), com a oferta de 19.878 vagas. As inscrições começarão em 31/7 e encerrarão em 29/8 deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é responsável pela organização do concurso.

Serão selecionados profissionais para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), para integrarem o quadro de pessoal da SEE/MG.

O edital do novo concurso está disponível no site da SEE-MG.

Da Redação com Agência Minas