Defensoria Pública de Minas Gerais lança edital de concurso com oportunidades em diferentes áreas

A Defensoria Pública de Minas Gerais anunciou a abertura de um novo concurso público, por meio de edital, com oportunidades de emprego nos setores de Apoio Administrativo e Serviços Auxiliares. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 22 de agosto. Serão oferecidos um total de 50 vagas, com salarios que podem chegar a até R$ 5.294,58.

Foto: Reprodução/DPMG

O edital do concurso também contempla a reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência e pessoas negras. Serão disponibilizadas 50 vagas para candidatos de nível médio e 35 vagas para candidatos de nível superior. Os vencimentos básicos variam entre R$ 2.934,34 e R$ 5.294,58, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.978,00.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 9 horas do dia 22 de agosto até às 17 horas do dia 20 de setembro. Os interessados ​​devem se inscrever exclusivamente através do site: www.gestaodeconcursos.com.br

A execução das provas está prevista para o dia 15 de outubro.

Confira abaixo as cargas disponíveis e a quantidade de vagas para cada uma:

Técnico da Defensoria Pública: 50 vagas

Analista da Defensoria Pública/Assistente Social: 8 vagas

Analista da Defensoria Pública/Administrador: 6 vagas

Analista da Defensoria Pública/Contador: 2 vagas

Analista da Defensoria Pública/Jurídico: 11 vagas

Analista da Defensoria Pública/Psicólogo: 8 vagas

É importante ressaltar que o valor da taxa de inscrição varia conforme a carga pretendida. Para o cargo de Técnico da Defensoria Pública, a taxa é de R$ 58,68. Já para o cargo de Analista da Defensoria Pública, exceto na especialidade de assistente social, a taxa é de R$ 105,89. Para a especialidade de assistente social, o valor da taxa é de R$ 79,41.

Da redação