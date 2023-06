Uma vaga de emprego para Analista de Engenharia é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Auxiliar no desenvolvimento de componentes, assim como desenvolver, organizar, controlar e disponibilizar documentos relativos aos projetos (desenhos, matemáticas e outros), garantindo as versões das revisões em função das modificações, conforme documentação específica, com a respectiva atualização em banco de dados, bem como revisar e disponibilizar as especificações técnicas necessárias ao desenvolvimento do projeto (desenho, lista de materiais etc) para os setores envolvidos, analisando criticamente os documentos de engenharia, especificações do produto e do projeto, de forma a garantir o atendimento às especificações do cliente e diretrizes da Empresa.

Necessário:

Ensino superior completo em Engenharia Elétrica, Mecânica, Produção, Eletrônica, Mecatrônica e afins.

Conhecimento em leitura e interpretação de Desenhos;

Inglês Intermediário;

Desejável:

Formação Técnica em Eletrotécnica ou Eletrônica

Certificação em APQP e PPAP

Conhecimento em Desenvolvimento de Produto.

LOCAL DE TRABALHO: Sete Lagoas / MG

Email para envio: rh@askbrasil.com.br