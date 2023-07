FAPED divulga vagas de estágio em Sete Lagoas; confira

A FAPED está divulgando vagas de estágio em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Cargo: Estagiário para auxílio no gerenciamento de projetos e elaboração de prestação de contas financeira (financeiro e projetos)

No de vagas: 1

Salário: Nível superior R$ 700,00 (setecentos reais) mensais

Benefícios: Auxílio transporte, seguro de vida, Day-Off um dia de folga oferecido em benefício ao dia do aniversário.

Carga horária: 30 hs semanais, de segunda a sexta de 9hs às 16hs.

Regime de contrato: Estágio

Local: FAPED

Requisitos Mínimos:

Não exigimos experiência;

É necessário estar cursando Superior em Administração;

Conhecimento intermediário no pacote office.

ETAPAS:

1. Perfil Profissional:

 Proatividade e iniciativa;

 Trabalho em equipe;

 Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;

 Comprometimento com prazos e qualidade

 Planejador.

 Capacidade de negociação.

 Clareza na comunicação.

2. Atividades a serem desempenhadas:

Executar as cobranças de recibos de diárias de alimentação;

Auxiliar a equipe a conferir e cobrar os relatórios técnicos;

Realizar a conferência da documentação enviada ao financeiro, segundo as normas do

financiador;

Monitorar o andamento de prestação de contas (trimestral e final);

Analisar as prestações de contas (pendentes no portal do coordenador);

Liberar acesso no sistema de gestão para equipe dos projetos;

Incluir equipe técnica no projeto;

Auxiliar na criação de relatórios e apresentação;

Acompanhar os remanejamentos (controle de mudanças);

Auxiliar na comunicação com coordenadores.

Interessados enviar currículos para imaculada.marques@faped.org.br

Cargo: Estagiário para recepção

No de vagas: 1

Salário: Nível Técnico R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais

Nível superior R$ 700,00 (setecentos reais) mensais

Benefícios: Auxílio transporte, seguro de vida, Day-Off um dia de folga oferecido em benefício ao dia do aniversário.

Carga horária: 30 hs semanais, de segunda a sexta de 9hs ás 16hs.

Regime de contrato: Estágio

Local: FAPED

Requisitos Mínimos:

Não exigimos experiência

É necessário estar cursando Técnico em Administração ou Superior Administração,

Marketing ou Comunicação;

Conhecimento intermediário no pacote office;

ETAPAS:

1. Perfil Profissional:

 Proatividade e iniciativa;

 Trabalho em equipe;

 Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;

 Comprometimento com prazos e qualidade

 Planejador.

 Capacidade de negociação.

 Clareza na comunicação.

2. Atividades a serem desempenhadas:

Agendar tarefas de execução do corpo administrativo.

Enviar diariamente documentos disponibilizados pela FAPED ao setor contábil, financeiro,

projetos, compras e aos correios.

Realizar atividades ligadas à recepção. Atendimento interno/externo.

Atendimento telefônico.

Controlar e apresentar relatório mensal da utilização da copiadora.

Redigir ofícios e cartas.

Recebimentos e despachos de correspondências.

Organizar o arquivo físico.

Cuidar das vendas de livros.

Auxiliar, sugerir e organizar publicação para o pessoal do marketing.

Controlar estoque de papelaria, material de consumo e utensílios.

Interessados enviar currículos para imaculada.marques@faped.org.br