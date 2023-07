Salário de até R$ 11.342: inscrição para o concurso da MGS termina quinta-feira

Quem tem interesse em participar do Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) 02/2023 da Minas Gerais Administração e Serviços Gerais (MGS) tem até a próxima quinta-feira (6) para se inscrever. São mais de 40 cargos distribuídos em mais de cem cidades do Estado.

foto ilustrativa/Reprodução: g1

As vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, porteiro/vigia, monitor educacional e ambiental e viveirista. A remuneração de até R$ 11.342,25

O processo terá prova objetiva, prática (cantineiro) e de títulos. A divulgação dos locais e horário das provas será feira no dia 24 deste mês.

Os selecionados terão seguro de vida em grupo, vale alimentação e vale transporte. As escolaridades exigidas para participação do processo também diferem de acordo com o cargo, mas passam por ensino fundamental incompleto e completo, ensino médio/técnico e ensino superior.

As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Todos os detalhes do processo seletivo 02/2023 estão descritos no edital.

Com Itatiaia