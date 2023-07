Empresa em Sete Lagoas abre vaga para estagiário de operações

A ASK do Brasil localizada em Sete Lagoas está com uma vaga em aberto para estagiário de operações. Quem se interessar, tem até dia 14/07 para enviar currículo no e-mail indicado a seguir.

Descrição das atividades

Suportar atividades administrativas nas rotinas do departamento de operações, criando interfaces técnicas com os departamentos de Logística e Engenharia de Manufatura, afim de auxiliar/acompanhar os relatórios operacionais para geração de indicadores de performance. Atuará em um ambiente dinâmico, de alta visibilidade e convivência com todas as operações de manufatura e produção, possibilitando alto nível de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

Necessário:

Ensino superior em andamento nos cursos de Administração, Economia, Engenharia ou afins;

Habilidade com pacote office (Power Point, Excel);

Boa comunicação escrita e verbal;

Desejável:

Inglês Intermediário;

Formação técnica em Mecânica, Eletrônica, Eletromecânica ou afins será um diferencial.

Local de trabalho: ASK do Brasil (Sete Lagoas/ MG)

Enviar os currículos até o dia 14/07 pelo email rh@askbrasil.com.br, colocar no assunto o nome da vaga.