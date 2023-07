Senac contrata docente para Condutor Ambiental Local em Sete Lagoas

O Senac em Sete Lagoas está contratando um docente para o curso de Condutor Ambiental Local. Responsável por conduzir pessoas em ambientes naturais protegidos e de interesse paisagístico, o contratado precisa ter ensino superior completo ou formação técnica em biologia, geografia, turismo ou áreas afins. Os interessados devem realizar a inscrição no site até o dia 17 de junho.

Foto: Divulgação

A instituição procura um perfil de pessoa com boa comunicação, organizada, dinâmica, flexível e com espírito de equipe. A vaga está aberta para candidatos de Sete Lagoas e região, eles precisam residir no município de atuação ou em locais próximos e as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs).

Mais que um salário compatível com o mercado e os benefícios mais comuns, como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, convênio médico e odontológico, previdência privada, entre outros, o Senac ainda garante um ambiente amigável e colaborativo, certificado pelo Great Place To Work®. O profissional também terá a chance de trabalhar e trocar experiências diárias com pessoas que são referência no mercado.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

O Senac, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio, em Sete Lagoas, está em atuação desde 1996 e destaca-se por atuar principalmente nas áreas de Gestão, Informática e Saúde.

A unidade, considerada de médio porte, é especializada em oferecer cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA, além do ensino técnico com os cursos em Enfermagem, Estética, Administração, Segurança do Trabalho e Logística, além da modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados. Os cursos técnicos são os mais procurados (Segurança do trabalho, Enfermagem, Informática, Estética. As aulas têm acontecido de forma remota neste momento.

Serviço:

Vaga de emprego no Senac

Inscrições: Clique aqui

Endereço: Rua José Duarte de Paiva, 775, Vila Santa Helena