Uma vaga de estágio para área financeira é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Cargo Estagiário para auxílio no gerenciamento de projetos e elaboração de

prestação de contas financeira (financeiro e projetos)

No de vagas 01

Salário/jornada: Superior - R$ 700,00, jornada de 6hs, vale alimentação de R$

300,00

Médio/técnico – R$ 500,00, jornada de 6hs, vale alimentação de

R$ 300,00

Vantagens e Benefícios:  Vale-alimentação/refeição – cartão flash.

 Day-Off, um dia de folga oferecido em benefício ao dia do

aniversário

 Café da manhã.

 Auxilio transporte.

 Seguro de vida.

Regime de Contrato: Estágio

Local da Prestação de Serviço: FAPED

Requisitos Mínimos:

Não exigimos experiência;

É necessário estar cursando superior ou técnico em Administração;

Conhecimento intermediário no pacote office.

ETAPAS:

1. Perfil Profissional:

 Proatividade e iniciativa;

 Trabalho em equipe;

 Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;

 Comprometimento com prazos e qualidade

 Planejador.

 Capacidade de negociação.

 Clareza na comunicação.

2. Atividades a serem desempenhadas:

Executar as cobranças de recibos;

Auxiliar a equipe a conferir e cobrar os relatórios técnicos;

Monitorar o andamento de prestação de contas (trimestral);

Analisar as prestações de contas (pendencias portais do coordenador);

Liberar acesso no sistema de gestão para equipe dos projetos;

Incluir equipe técnica no projeto;

Auxiliar na criação de relatórios e apresentação;

Acompanhar os remanejamentos (controle de mudanças);

Auxiliar na comunicação com coordenadores.

Interessados enviar currículos para imaculada.marques@faped.org.br até 21/07/2023