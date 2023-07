SEE/MG publica terceiro lote de nomeações para vagas na educação básica em Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais anunciou a liberação de mil vagas para professores e especialistas em educação básica. Essas nomeações fazem parte do terceiro lote de excedentes aprovados no concurso público realizado em 2017, de acordo com o Edital nº 7/2017. A divulgação foi feita pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e pode ser conferida no Diário Oficial do estado.

Foto: Divulgação/SEE-MG

Das mil vagas disponíveis, 500 são destinadas a Professores da Educação Básica (PEBs) e as outras 500 são para Especialistas em Educação Básica (EEBs). Esses profissionais irão atuar em escolas estaduais de 128 municípios, abrangendo 44 Superintendências Regionais de Ensino.

Aqueles que foram nomeados devem consultar as próximas etapas e orientações sobre a perícia admissional e demais informações relacionadas à entrada no cargo por meio deste link disponibilizado pela SEE/MG.

Além disso, a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Ribeiro, informou que está em andamento um novo concurso público previsto para este ano, com cerca de 20 mil vagas na rede estadual de ensino. O edital foi publicado em 31 de maio, e as inscrições começarão em 31 de julho.

Novo concurso

O novo concurso, Edital Seplag/SEE nº 3/2023, abrange diversas carreiras, incluindo Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica, Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Técnico da Educação e Assistente Técnico de Educação Básica, todos pertencentes ao quadro de pessoal da SEE/MG.

Os interessados poderão se inscrever entre 31 de julho e 29 de agosto. As provas, compostas por questões de múltipla escolha e uma redação, serão realizadas nos dias 22 e 29 de outubro. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será responsável pela organização do concurso.

Da redação com Agência Minas