Prepare-se: Seplag e FJP divulgam edital de concurso público

A Fundação João Pinheiro (FJP) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) anunciaram a abertura do Edital nº 4/2023 para um concurso público com 40 vagas para Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Os candidatos devem ter feito o Enem 2023 para se inscreverem. Os 40 melhores passarão por análise de documentos e, em seguida, devem fazer um curso de graduação em administração pública, oferecido gratuitamente pela FJP. Os EPPGGs atuam em várias áreas, como planejamento e administração, e podem ganhar até R$ 5.226,60.

As inscrições estão disponíveis no site concursos.access.org.br e poderão ser realizadas no período de 20 de setembro a 5 de outubro, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 60.

Uma novidade interessante deste processo seletivo é que, para se candidatar, os interessados deverão obrigatoriamente ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, como estabelecido em uma Nota Oficial divulgada conjuntamente pela FJP e Seplag em maio deste ano. Os candidatos que se destacarem nas 40 primeiras posições, respeitando-se as reservas legais, serão convocados para a próxima etapa do concurso, que consiste na análise de documentação comprobatória, e, posteriormente, para a terceira etapa, que engloba a frequência e conclusão do curso de graduação em administração pública, ministrado pela renomada Escola de Governo da FJP.

Quanto à graduação em administração pública, vale ressaltar que ela é oferecida de forma gratuita e possui reconhecimento do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, com uma duração total de quatro anos. O curso é em regime de dedicação exclusiva, e os estudantes recebem uma bolsa de estudos mensal no valor de um salário mínimo.

Uma vez graduados, os alunos recebem o título de administradores públicos e, após atenderem a todos os requisitos especificados no edital e na legislação estadual, estarão aptos a serem nomeados para o cargo de EPPGG, podendo desempenhar funções em diferentes órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder Executivo estadual.

As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental são de extrema relevância, envolvendo a formulação, supervisão e avaliação de políticas públicas. Adicionalmente, esses profissionais também podem atuar em áreas como planejamento, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, materiais e humanos, bem como administração patrimonial.

Com relação à remuneração, o cargo de EPPGG, nível 1, grau A, pode atingir um vencimento máximo de aproximadamente R$ 5.226,60, levando-se em conta o vencimento básico acrescido de 100% da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional (GDPI).

Da redação com Agência Minas