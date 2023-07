Minas Gerais abre inscrições para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico: Saiba como se inscrever

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes (Subesp), anunciou a abertura das inscrições para o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. O edital 4/2023 está direcionado à seleção de atletas e técnicos de modalidades olímpicas e paralímpicas, filiadas, vinculadas e reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Foto: Reprodução/Internet

Essa iniciativa visa conceder um total de 203 bolsas e repasses financeiros que variam de R$ 750 a R$ 5.000 a cada dois meses, destinados aos profissionais selecionados. O prazo para inscrições se estende até às 23h59 do dia 18 de agosto, e o procedimento deve ser realizado através do cadastro no sistema disponível no site, tanto para modalidades esportivas convencionais quanto para modalidades paralímpicas.

Para os atletas, o cadastro requer o preenchimento de dados pessoais e a inclusão do melhor resultado obtido em competições de referência, indicadas pela entidade regional ou nacional de administração do desporto, e nas quais o participante esteve envolvido durante o ano de 2022. É importante ressaltar que é permitido registrar apenas um resultado em cada nível de bolsa disponível.

No caso dos técnicos, também é necessário efetuar um cadastro preenchendo dados pessoais e associando os resultados de seus atletas previamente cadastrados e/ou incluindo os resultados alcançados por eles nas competições de referência realizadas em 2022, também indicadas pelas entidades regionais ou nacionais de administração do desporto.

É permitido aos atletas e técnicos cadastrar um resultado em mais de uma categoria de bolsa, mas é importante ressaltar que apenas receberão o benefício de um pleito, sendo escolhido o de maior valor. Além disso, eles têm a opção de se cadastrar em apenas uma modalidade.

Ao final da inscrição, será gerado um relatório que deverá ser impresso e assinado pelo atleta ou técnico e anexado ao sistema de inscrição caso sejam selecionados. A divulgação dos atletas e técnicos selecionados está prevista para começar em 10 de outubro, no site da Sedese e também será publicada no Diário Oficial do Estado.

Samuel Souza, diretor de Incentivo ao Esporte de Participação e Rendimento, destacou a importância dessa ação: “O programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico reforça a política de valorização do esporte praticada pela Sedese, tendo em vista a sua contribuição para a manutenção da carreira dos atletas e de técnicos de alto rendimento, por meio de apoio financeiro àqueles que pleiteiam o benefício, com o intuito de obter pleno desenvolvimento esportivo para que possam, assim, representar o estado e o país nas principais competições nacionais e internacionais”.

As categorias do Bolsa Atleta são divididas em quatro grupos: Estadual, Nacional e Internacional, destinados aos atletas que conquistaram uma das três primeiras colocações em competições de referência em âmbito estadual, nacional e internacional durante o ano de 2022. Além dessas, há ainda o Bolsa Atleta Olímpico/Paralímpico, exclusivo para atletas que obtiveram medalha de ouro, prata ou bronze ou participaram da última edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão ou Inverno.

Já o Bolsa Técnico é composto por duas categorias: Bolsa Técnico I, destinada aos técnicos dos atletas aptos a pleitearem a bolsa atleta na categoria estadual, e Bolsa Técnico II, direcionada aos técnicos dos atletas aptos a pleitearem a bolsa atleta nas categorias nacional, internacional e olímpico/paralímpico.

O processo de seleção dos beneficiários será dividido em três etapas: homologação do resultado pela entidade regional ou nacional de administração do desporto, classificação e seleção dos beneficiários e análise documental. Os atletas ou técnicos selecionados deverão enviar a documentação comprobatória à Secretaria, via sistema de inscrição, em até cinco dias úteis após a notificação enviada ao e-mail cadastrado.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Incentivo ao Esporte de Participação e Rendimento da Sedese pelo e-mail: bolsa.atleta@social.mg.gov.br.

Confira as categorias e vagas disponíveis:

Bolsa Olímpica

Bolsa atleta Estadual: 50 vagas (R$ 750 bimestral)

Bolsa atleta Nacional: 23 vagas (R$ 1.500 bimestral)

Bolsa atleta Internacional: 9 vagas (R$ 2.500 bimestral)

Bolsa atleta Olímpico: 3 vagas (R$ 5.000 bimestral)

Bolsa Técnico I: 10 vagas (R$ 1.000 bimestral)

Bolsa Técnico II: 4 vagas (R$ 3.000 bimestral)

Bolsa Paralímpica

Bolsa atleta Nacional: 71 vagas (R$1.500 bimestral)

Bolsa atleta Internacional: 15 vagas (R$2.500 bimestral)

Bolsa atleta Olímpico: 8 vagas (R$5.000 bimestral)

Bolsa Técnico II: 10 vagas (R$3.000 bimestral)

Da redação com informações de Agência Minas Gerais