Trilhas de Futuro Educadores: Últimos dias para se matricular nas instituições indicadas

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e instituições vinculadas estão alertando os servidores que se inscreveram na segunda edição do programa Trilhas de Futuro Educadores que o prazo para realizar a matrícula está chegando ao fim. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 28 de julho, para confirmar a vaga nas instituições indicadas.

Imagem: Divulgação/SEE-MG

A convocação é direcionada aos inscritos nos cursos de aperfeiçoamento oferecidos nesta edição do programa. Para garantir a vaga, os servidores devem conferir o resultado da alocação no site do programa e, em seguida, efetuar a matrícula diretamente na instituição designada.

Paulo Henrique Rodrigues, superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da SEE/MG, ressalta a importância da formalização da matrícula e destaca: "Fazemos um chamado para que todos vocês realizem as suas matrículas junto às instituições de ensino. O prazo para formalização da matrícula é até 28 de julho. É muito importante que cada um providencie a sua documentação e entre em contato com a unidade de ensino para concluir o processo."

Para realizar a matrícula, os servidores devem imprimir três documentos gerados após a conferência do resultado: ficha de anuência, termo de responsabilidade e carta de recomendação. Além disso, é necessário que a documentação seja assinada pela chefia imediata e que o servidor entre em contato com a instituição de ensino indicada para verificar quais outros documentos são exigidos. Todo o processo detalhado está disponível no Manual do Servidor, e os dados de contato das instituições de ensino podem ser encontrados no Catálogo das Instituições.

O programa Trilhas de Futuro Educadores foi lançado em 2022 e alcança agora a marca de mais de 12 mil vagas disponibilizadas para servidores da SEE/MG e entidades vinculadas. As vagas contemplam cursos de aperfeiçoamento, pós-graduações, mestrados e doutorados. Com um investimento de R$ 86 milhões por parte do Governo de Minas nesta nova edição, foram disponibilizadas mais de 6 mil vagas para servidores da Educação, somando-se aos 6,5 mil matriculados na primeira edição do programa.

Paulo Henrique Rodrigues destaca que os cursos foram selecionados com foco na diversidade do corpo de servidores da SEE/MG, abrangendo áreas pedagógicas e administrativas. Ele afirma: "Os conteúdos foram criteriosamente definidos pela SEE para ajudar os servidores a lidarem melhor com os desafios do nosso dia a dia e a complexidade das nossas atribuições como educadores e profissionais da educação. Temos cursos na área pedagógica, administrativa e são todos cursos oferecidos por instituições de ensino superior conceituadas e preparados com muito carinho."

