Faculdade Promove está com processos seletivos abertos!

A Faculdade Promove de Sete Lagoas oferece cursos de graduação nas modalidades presencial, EaD Digital (parceria com o UniCesp: https://icesp.br/graduacaodigital/) e 100% EaD (parceria com a UniSant’Anna: https://unisantanna.br/ead/).

As inscrições para os cursos presenciais através do processo seletivo digital do 2º - 2023 já estão abertas no site da IES pelo link http://www2.faculdadepromove.br/setelagoas/. Para ingressar na Faculdade, o candidato também pode usar a nota do Enem, solicitar transferência ou obter uma nova graduação, pelo mesmo link.

Cursos presenciais

A Faculdade Promove de Sete Lagoas ainda tem vagas para os cursos bacharelados de Direito, Enfermagem e Psicologia, para início no 2º - 2023.

A instituição tem localização privilegiada no centro da cidade e preços acessíveis com valor da matrícula a R$49,90.

Ensino de qualidade – cursos nota 4

Em novembro de 2022, o curso de Psicologia da Faculdade Promove de Sete Lagoas foi reconhecido com a nota 4, numa escala que vai de 1 a 5 pelo MEC. Em maio de 2023, o curso de Enfermagem obteve também a nota 4 de reconhecimento de curso.

Márcio Portilho, diretor da Faculdade Promove de Sete Lagoas.

Para o diretor Márcio Henrique Portilho de Carvalho, as notas são um reflexo de todo o empenho de gestão, colaboradores e professores que prezam por uma educação e serviços de qualidade aos seus discentes.

Conheça a modalidade EaD 100% On-line

Moderno, prático e barato! Você estuda de onde e quando quiser, no seu tempo, com a mesma qualidade e profundidade de um curso presencial. O EaD é o formato do momento, porque a cada dia, o tempo e a segurança são cruciais.

As pessoas já têm cada vez mais atividades, e neste sentido, um formato flexível é ideal para estudar no horário e local escolhido. Com o novo cenário (pós-pandemia) e com a chegada do “Novo Normal”, o processo de adaptação aos locais de trabalho e estudo, dentro de nossas casas, é mais do que necessário.

Esteja atualizado e saia na frente. Afinal, com o EaD UniSant’Anna, parceira da Faculdade Promove, não existe distância entre você e o conhecimento!

De forma econômica e prática, você se inscreve, faz a prova on-line, recebe o resultado imediatamente e se matricula de forma fácil e em poucos minutos! O valor promocional da matrícula também está a R$49,90.

EaD UniSant’Anna cabe no seu tempo, cabe no seu bolso.

Quer um ensino de qualidade e preço acessível? Vem ser Promove!