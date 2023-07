CRAMAM abre inscrições para cursos gratuitos de prevenção de acidentes e primeiros socorros

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), segue firme com sua agenda de cursos profissionalizantes. A próxima oportunidade será para os interessados no curso de prevenção de acidentes e noções básicas de primeiros socorros. O curso é uma parceria da Fumep com o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) e sindicatos de produtores rurais.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O curso será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto, de 08h às 17h, na sede da instituição, que fica na rua Das Dálias, 483, bairro Montreal. A carga horária é de 32 horas. A idade mínima é 18 anos e é preciso ter pelo menos o ensino fundamental. Os documentos necessários são identidade com foto, CPF original e cópia e comprovante de endereço. Os candidatos devem ficar atentos, já que serão disponibilizadas apenas 12 vagas. "O aluno que obter um aproveitamento abaixo de 80% da carga horária não receberá o diploma. Se abandonar a qualificação antes do término não poderá realizar outro curso na instituição no período de um ano", alerta Celso Eustáquio de Souza, diretor do Cramam.

Entre os conteúdos do curso estão: importância da prevenção, tipos de prevenção, equipamentos de proteção individual e coletiva, prevenção de acidentes de trabalho e doméstico, primeiros socorros, avaliação de vítimas, sinais vitais, reanimação cardiopulmonar, manobra de Heimlich, ferimentos, hemorragias, fraturas, luxações e entorses. O processo será de caráter "classificatório", uma vez que, preenchido o número de vagas disponibilizadas, o período de inscrição encerrará de forma automática. Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.

"Agradecemos ao Senar e aos sindicatos de produtores rurais, juntamente com o prefeito Duílio de Castro e o nosso presidente Cláudio Caramelo, que estão sempre atentos às demandas da população na questão de proporcionar capacitação e formação profissional", finaliza Celso Eustáquio.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom