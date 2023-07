Prazo de matrícula para o programa Trilhas de Futuro Educadores é prorrogado até 6/8

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) anunciou a prorrogação do prazo de matrícula para os servidores contemplados no programa Trilhas de Futuro Educadores. Agora, os servidores têm até o dia 6 de agosto para concluir o processo de matrícula na instituição indicada e efetivar sua vaga.

Imagem: Divulgação/Agência Minas Gerais

A decisão de estender a data limite para as matrículas foi tomada levando em consideração as solicitações da comunidade escolar, que voltará às aulas após o período de recesso escolar, na próxima terça-feira, dia 1º de agosto.

Paulo Henrique Rodrigues, superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da SEE/MG, ressaltou que a prorrogação do prazo visa atender aos pedidos dos servidores e das instituições de ensino superior envolvidas no processo de matrícula dos cursos de aperfeiçoamento do programa Trilhas de Futuro Educadores. Essa medida garantirá que todos os servidores, incluindo aqueles que estavam em período de recesso nas escolas, tenham a oportunidade de concluir suas matrículas.

Os inscritos nos cursos de aperfeiçoamento devem ficar atentos, pois essa é a última chamada para verificar o resultado da alocação no site do programa e assegurar sua vaga, finalizando a matrícula diretamente com a instituição designada. O procedimento requer a impressão de três documentos gerados durante a conferência do resultado: ficha de anuência, termo de responsabilidade e carta de recomendação.

É fundamental que os servidores assinem a carta de recomendação, que deve ser validada pela chefia imediata. Além disso, é importante verificar a documentação específica exigida pela instituição de ensino para a qual o servidor foi alocado. Todas as informações detalhadas sobre o processo de matrícula estão disponíveis no Manual do Servidor, e os dados de contato das instituições de ensino podem ser encontrados no Catálogo das Instituições.

O programa Trilhas de Futuro Educadores, lançado em 2022, alcançou um total de mais de 12 mil vagas oferecidas aos servidores da SEE/MG e entidades vinculadas. Essas vagas são destinadas a cursos de aperfeiçoamento, pós-graduações, mestrados e doutorados.

Nesta nova edição do programa, o Governo de Minas investiu R$ 86 milhões para disponibilizar mais de 6 mil vagas para servidores da Educação, que se somam às 6,5 mil matriculadas na primeira edição. Paulo Henrique Rodrigues destaca que os cursos foram criteriosamente escolhidos para abranger a diversidade do corpo de servidores da SEE/MG.

Os conteúdos dos cursos foram cuidadosamente definidos pela SEE, visando auxiliar os servidores a enfrentarem os desafios do cotidiano educacional e a complexidade de suas atribuições como educadores e profissionais da educação. Os cursos abrangem áreas pedagógicas e administrativas, e são ofertados por instituições de ensino superior conceituadas, preparados com dedicação para o crescimento profissional dos servidores.

Da redação com informações da Agência Minas Gerais