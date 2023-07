UEMG abre centenas de vagas em cursos gratuitos e online

A Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) está com inscrições abertas para cursos online e gratuitos em diversas áreas como marketing, gestão e inglês instrumental, entre outras. São 580 vagas e o prazo para se inscrever é até as 17h do dia 4 de agosto.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

As vagas estão disponíveis tanto para comunidade interna da instituição, quanto ao público externo. Os interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico (clique aqui), até as 17h do dia 4 de agosto.

Será observada a ordem de inscrição no preenchimento das vagas e cada pessoa poderá se inscrever em apenas um dos cursos ofertados.

Lista de cursos oferecidos:

Agosto (período: 16/8 a 31/10/23)

Gestão de Inovação; carga horária de 60 horas, com 80 vagas;

Marketing e Negócios; carga horária de 60 horas, com 80 vagas;

Introdução às Políticas Públicas; carga horária de 60 horas, com 80 vagas;

Curso Básico de Libras; carga horária de 60 horas, com 80 vagas.

Setembro (período: 13/9 a 15/11/23)

Metodologias Ativas para a Aprendizagem Significativa; carga horária de 40 horas, com 80 vagas;

Introdução à Administração Pública; carga horária de 60 horas, com 80 vagas;

Inglês Instrumental; carga horária de 40 horas, com 80 vagas;

Capacitação para Atendimento Psicológico Online; carga horária de 40 horas, com 20 vagas (público-alvo: psicólogos e estudantes de graduação em psicologia).

Para mais informações, faça contato com a coordenadoria pelo e-mail: coordenadoria.ead@uemg.br.

Da Redação com UEMG