Dataprev: Inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 8,7 mil; saiba como se inscrever

Nesta segunda-feira (31), a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) iniciou as inscrições para um concurso público que disponibiliza 222 vagas com atrativos salários de até R$ 8.747,61.

As inscrições estão abertas a partir de hoje, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e permanecerão disponíveis até o dia 18 de agosto, às 18h.

Para participar do processo seletivo, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição, sendo R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 80 para os cargos de nível médio. O edital contempla um total de 25 cargos, sendo 23 de nível superior e 2 de nível médio.

O regime de contratação dos aprovados será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Dentre as opções de cargos disponíveis, os maiores salários, chegando a R$ 8.747,61, são oferecidos para as posições de analista de tecnologia da informação, com diferentes perfis de especialização, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, todos requerendo nível superior.

O cargo de analista de processamento, também de nível superior, apresenta salário inicial de R$ 7.887,35.

Para aqueles interessados nos cargos de auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho, que exigem curso técnico de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 3.713,12.

Além dos salários atrativos, os aprovados no concurso receberão diversos benefícios, tais como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.111,20; auxílio-creche, podendo chegar a R$ 1.513,03; e auxílio para tratamento especializado de filhos com deficiência, no valor de até R$ 1.230,00. Ademais, serão concedidos benefícios adicionais como assistência à saúde, previdência complementar através da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev (Prevdata), participação nos lucros e resultados, e Gratificação Variável por Resultado (GVR).

As oportunidades de trabalho estão distribuídas pelos estados do Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

Para mais informações sobre o concurso e realizar a inscrição, consulte o edital disponível no site para fazer as inscrições.

