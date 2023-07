Polo UAB/Fumep abre processo seletivo para contratar tutor presencial do curso Letras Português

O Polo UAB Sete Lagoas/Fumep abre, por meio da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, processo seletivo simplificado para contratar tutor presencial bolsista para o curso de Letras Português. A carga horária é de 20 horas semanais, conforme agenda de funcionamento da unidade durante o calendário letivo.

Foto: Reprodução/Internet

Os candidatos ao cargo devem residir em Sete Lagoas, possuir experiência no Magistério do Ensino Básico ou Magistério Superior, devidamente comprovada, de pelo menos um ano. Esta experiência refere-se a atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência - direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais -, exercidas no âmbito das unidades escolares de Educação Básica e/ou Educação Superior, em suas diversas etapas e modalidades.

As atividades agendadas de acordo com o cronograma dos cursos poderão ser desenvolvidas às sextas, sábados e domingos, em casos específicos de encontros presenciais: reuniões, oficinas, seminários, provas presenciais, aulas práticas e outras.

As inscrições são gratuitas e serão efetivadas somente pela internet, no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br, no período das 08 horas do dia 7 de agosto até às 23h59min do dia 21 de agosto. Informações Polo UAB Sete Lagoas (Escola Técnica Municipal – av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, bairro CDI – 31 3772-6289 - ligações e mensagem via WhatsApp).

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom