CEFET-MG divulga processo seletivo para ensino técnico; inscrições vão até 14 de setembro

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) está com as inscrições abertas para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). A prova de seleção será realizada no dia 22 de outubro (domingo).

Foto ilustrativa/Reprodução: CEFET-MG

Os interessados devem se inscrever pelo site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) até 14 de setembro. A inscrição custa R$ 60 e deverá ser feita no site da Coordenação. O candidato deve ter uma conta da Plataforma “Gov.br”. Os candidatos que se enquadram nos critérios socioeconômicos disponíveis em edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até 30 de agosto.

Mais de 2 mil vagas

Serão oferecidas 2.179, sendo 50% destinadas para a Ampla Concorrência (AC) e os outros 50% para as modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV), que contemplam estudantes de escola pública, de acordo com renda, cor, etnia e deficiência.

As oportunidades são para os campi de Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha. Na inscrição, o candidato deve selecionar o campus desejado e a forma de curso (Integrada, Concomitância externa ou Subsequente). O estudante pode escolher até três opções de curso.

Na modalidade integrada, o estudante deve ter concluído o ensino médio até janeiro de 2024. Nesse formato, o aluno cursará o ensino técnico junto com o ensino médio. As aulas acontecem no CEFET-MG, no período integral - manhã e tarde, durante três anos.

