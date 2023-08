Prazo de matrículas do curso Letras Português do Polo UAB/Fumep foi prorrogado até 2 de agosto

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), prorrogou até esta quarta-feira, 2 de agosto, as matrículas de forma online do curso superior gratuito de ensino à distância Letras Português da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Todo o processo foi regulamentado pelo Edital 01/23.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA), UFMG e agora vai formar mais uma turma com a Unimontes. Este curso ofereceu seis vagas para professores e 47 vagas para pessoas que tenham concluído o ensino médio.

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada via formulário eletrônico, com entrega de documentação física prevista para o primeiro encontro presencial no Polo UAB. A 1ª chamada foi iniciada na próxima quinta-feira, 27, e encerrada no dia 2 de agosto. Em caso de desistência, a segunda chamada será entre os dia 3 e 5 de agosto.

A documentação exigida deverá ser digitalizada e reunida em um único arquivo PDF que deverá ser enviado no ato da matrícula. Dúvidas pode ser esclarecidas pelo e-mail secretaria@ead.unimontes.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas