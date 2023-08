UFSJ promove concurso público para vagas de emprego em quatro cidades, incluindo Sete Lagoas

Foi publicado nesta quinta-feira (3) o edital do concurso público para 22 vagas na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). As oportunidades são para cargos de nível médio e superior em quatro campi da instituição. Os salários ainda não foram divulgados.

Campus Tancredo Neves da UFSJ - Foto: Divulgação/UFSJ

As inscrições terão início às 9h do dia 14 de agosto e seguem até 17h de 12 de setembro, com taxas de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 130 para cargos de nível superior. A aplicação das provas ocorrerá na data provável de 15 de outubro de 2023 (domingo), com duração total de três horas, sendo realizadas apenas em São João del Rei. Mais informações no site da Fundep.

Realizado pela Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (Fundep), o certame tem validade de dois anos a partir da homologação do resultado final. O regime de trabalho será de 40 horas semanais, a depender do cargo.

Confira a distribuição das vagas:

São João del-Rei Campus:

Auxiliar Administrativo (3 vagas)

Técnico em Contabilidade (5 vagas)

Técnico em Tecnologia da Informação (4 vagas)

Administrador (2 vagas)

Bibliotecário/Documentista (1 vaga)

Contador (1 vaga)

Ouro Branco Campus:

Auxiliar Administrativo (1 vaga)

Técnico de Laboratório – Química (1 vaga)

Divinópolis Campus:

Auxiliar Administrativo (1 vaga)

Técnico de Laboratório – Química (1 vaga)

Psicóloga (1 vaga)

Sete Lagoas Campus:

Auxiliar Administrativo (1 vaga)

Essa gama diversificada e meticulosamente planejada de cargos reflete o compromisso da UFSJ em cultivar talentos em várias áreas. Como a comunidade acadêmica antecipa ansiosamente o influxo de novos conhecimentos, o impacto dessas nomeações certamente reverberará positivamente em toda a instituição e no cenário acadêmico mais amplo.

Com O Tempo