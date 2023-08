CRAMAM abre inscrições para o curso gratuito de Pintura em Tecido nesta terça

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), segue firme com sua agenda de cursos profissionalizantes. A próxima oportunidade será para os interessados na formação Pintura de Tecido. As inscrições ficam abertas desta terça-feira, 8, até segunda-feira, 14, na sede da instituição, que fica na rua Das Dálias, 483, bairro Montreal. São ofertadas oitos vagas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O curso de Pintura em Tecido será coordenado pela professora Mirian Barradinho e os interessados devem ficar atentos, já que serão disponibilizadas apenas oito vagas. As aulas serão iniciadas no dia 14 de agosto, de 8h às 11h, toda segunda, terça e quinta-feira. A carga horária total é de 72 horas. “O aluno que obter um aproveitamento abaixo de 80% da carga horária não receberá o diploma. Se abandonar a qualificação antes do término, não poderá realizar outro curso na instituição no período de um ano”, alerta Celso Eustaquio de Souza, diretor do Cramam.

O conteúdo do curso será: pontos básicos, sabendo fazer a escolha certa de tecidos e tintas e pinceis de acordo com a finalidade do trabalho. O curso é gratuito e o candidato deve levar o material individual utilizado nas aulas práticas que será informado no ato da inscrição. “O Cramam é uma referência na formação profissional em diversas áreas de prestação de serviço. São oportunidades que mudam para melhor a vida das pessoas. Todos devem ficar atentos porque a oferta de cursos é contínua e variada”, explica Cláudio Caramelo, presidente da Fumep.

PÚBLICO

O candidato ao curso de Pintura em Tecido deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição deve apresentar comprovante de escolaridade (pelo menos Ensino Fundamental completo), e originais e cópias de CPF, identidade e comprovante de endereço.

INSCRIÇÕES

O processo será de caráter "classificatório", uma vez que, preenchido o número de vagas disponibilizadas, o período de inscrição encerrará de forma automática. Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.

Com Prefeitura de Sete Lagoas