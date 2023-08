Embrapa realizará concurso público após 15 anos

Após 15 anos sem contratação de pessoal, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vai realizar um novo concurso para efetivos. A oferta prevista é de 890 vagas, de forma escalonada. A informação foi dada pela presidente da empresa, Silvia Massruhá, em entrevista ao G1.

Foto: Embrapa / Divulgação

Os cargos ofertados serão os de técnico, analista e pesquisador, assim como previsto no estudo estudo de impacto orçamentário. As 890 vagas serão preenchidas entre os próximos quatro anos, de 2024 a 2027. A previsão da presidente da Embrapa é que as inscrições sejam abertas já no primeiro semestre do próximo ano.

A presidente da Embrapa ratifica a informação que consta no estudo, de que a realização do novo concurso público na empresa já foi aprovada pelo governo federal. A sinalização do aval foi dada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Vale lembrar que a Embrapa sofreu bastantes saídas nos últimos anos, decorrente de um Plano de Demissão Incentivada (PDI). "A Embrapa teve um programa de demissão voluntária em 2019. Saíram algumas pessoas que já estavam para se aposentar. No total, 1.100 pessoas saíram", disse a presidente Silvia Massruhá.

Embora a presidente tenha citado um concurso com 890 vagas, o estudo feito com o impacto orçamentário prevê a possibilidade de 1.126 contratações ao longo da validade.

O último concurso da Embrapa foi realizado em 2009, quando foram oferecidas 680 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. A seleção já está encerrada e não há mais cadastro de reserva válido que permite novas convocações.

Da redação com Folha Dirigida