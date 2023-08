Polo UAB/Fumep abre inscrições para mais um curso gratuito de pós-graduação

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), anuncia a abertura de mais um curso superior gratuito de ensino à distância da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Serão oferecidas 25 vagas de Especialização em Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA), Montes Claros (Unimontes) e UFMG. Desta vez, o curso na modalidade EaD é destinado à formação continuada de professores na área de ensino/aprendizagem em arte para ingresso ainda no segundo semestre de 2023.

O processo seletivo será por análise de currículo e análise de carta de intenções. A inscrição será realizada exclusivamente por formulário eletrônico disponível no link.link. No momento, também deverão ser anexados cópias dos seguintes documentos: CPF, RG, certidão de quitação eleitoral, certidão de nascimento ou casamento, diploma de graduação, histórico escolar da graduação, comprovante de endereço, prova de estar em dias com as obrigações militares, curriculum Lattes ou vitae e carta de intenções.

O período de inscrição será de 11 a 25 de agosto, o resultado final será divulgado dia 26 de setembro, o período de matrícula entre 4 e 10 de outubro e aula inaugural será dia 14 de outubro. Demais informações sobre prazos, recursos e documentação exigida estão NO EDITAL.

Informações Polo UAB Sete Lagoas (Escola Técnica Municipal – av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, bairro CDI – 31 3772-6289 - no momento apenas WhatsApp) ou 3773-0424.

Ensino e pesquisa

A especialização tem caráter interdisciplinar, contemplando tanto as dimensões de ensino quanto de pesquisa em educação e em arte, a partir do uso de tecnologias contemporâneas nos procedimentos pedagógicos e artísticos.

Essas investigações poderão resultar em novas ferramentas tecnológicas voltadas à formação de professores a distância ou não, o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas relacionadas além de contribuições com novos conhecimentos no campo da pesquisa em Educação, em Arte e em educação a distância.