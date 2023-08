Termina nesta terça-feira o prazo para entrar na lista de espera do ProUni

O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2023 está aberto. Os interessados em continuar concorrendo a uma das bolsas integrais e parciais de estudo em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior devem fazer sua manifestação no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até esta terça-feira (15/08).

Foto: Reprodução/Internet

O aguardado dia 18 de agosto marcará a disponibilização da lista de espera, contendo os nomes dos candidatos que continuam na corrida por uma vaga. As instituições de ensino terão acesso à lista, dando início ao processo de classificação. A pontuação dos estudantes é determinada com base em suas escolhas e desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), levando em conta categorias de competição que englobam concorrência geral e ações afirmativas, abrangendo pessoas com deficiência, autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Para aqueles que figurarem na lista de espera e desejarem garantir sua bolsa, o período crucial de 21 a 28 de agosto será destinado à apresentação de documentos que comprovem as informações fornecidas durante a inscrição. Este passo crucial deve ser concluído na própria instituição de ensino, seguindo as diretrizes delineadas no edital. Será necessário apresentar evidências de conclusão do ensino médio, além de documentação referente a questões de deficiência e habilitação para a formação no magistério da educação básica.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma oferta de 276.566 bolsas para o segundo semestre deste ano. Essa generosa cota inclui 215.530 bolsas integrais, bem como 61.036 bolsas parciais, que abrangem metade do valor das mensalidades de cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Da redação com Agência Brasil