Itaú abre inscrições para programa Trainee 2024; salário é de R$ 8.500,00

Estão abertas as inscrições para o programa Trainee Itaú 2024. Interessados devem acessar a página do programa até 4 de setembro. O sistema conta com um chatbot para dúvidas dos candidatos, além de dicas sobre o processo. Na última edição, o programa teve 74 mil inscritos. A remuneração oferecida é de R$ 8.500.

Foto: Itaú / Ilustração

O Trainee Itaú 2024 está aberto a pessoas de qualquer curso de longa duração (4 anos ou mais) das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, com graduação a partir de dezembro de 2021 e até dezembro de 2024. Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Varejo e Negócios Atacado. As atividades estão previstas para iniciarem em janeiro de 2024.

Confira os pré-requisitos para participar:

Graduação em qualquer curso de longa duração – 4 anos ou mais – nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2021 ou previsão de formação até dezembro de 2024;

Disponibilidade para trabalhar 8 horas;

Disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo - caso esteja fora de São Paulo, o candidato receberá bolsa auxílio no valor de 1 salário para realocação, se necessário;

Inglês: a partir de avançado para Negócios Atacado; não é exigido para Negócios Varejo.

O processo seletivo desta edição tem três etapas:

inscrição e testes online

resolução de um business case online e respostas a perguntas via plataforma interativa

entrevista final com os executivos



Os trainees selecionados recebem mentoria individual com acompanhamento próximo da alta liderança do banco. Eles também fazem networking e têm a oportunidade de trocar experiências com executivos da organização. Também serão oferecidos cursos para aqueles que ainda não dominam o idioma Inglês.

Alguns dos temas dos treinamentos que serão aplicados aos trainees são:

Mercado Financeiro

Dados

Metodologias Ágeis

Cultura e Diversidade

Inteligência Emocional

Comunicação

Veja a remuneração e os benefícios:

Remuneração: R$ 8.500,00 + participação nos lucros e resultados

Auxílio Refeição

Auxílio Alimentação

Assistência Médica e Odontológica

Vale-transporte

Auxílio creche para filhos de até 71 meses

Seguro de Vida

Farmácia

Convênio com Academias e Gym Pass

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

