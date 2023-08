CRAMAM anuncia mais um curso gratuito de Barbeiro com 20 vagas

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), continua oferecendo várias opções de qualificação profissional gratuita. Desta vez, a oportunidade será para interessados na formação de Barbeiro. As inscrições serão realizadas entre os dias 22 de agosto e 5 de setembro na sede da instituição, que fica na rua Das Dálias, 483, bairro Montreal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O curso de Barbeiro tradicionalmente tem grande demanda e, por isso, os candidatos devem ficar atentos já que serão disponibilizadas 20 vagas.

A aula inaugural será no dia dia 5 de setembro. O curso começa no dia 11 e será de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h. A carga horária total é de 200 horas. “Assim que for preenchido o número de vagas o cadastro será finalizado. Este curso tem muito procura já que envolve uma prestação de serviço comum em todos os bairros”, alerta Celso Eustaquio de Souza, diretor do Cramam.

CONTEÚDO E MATERIAL

O conteúdo do curso será cortes masculinos, modelagem de barba e aparo de pelos faciais, design de corte e barba. O curso e a apostila são gratuitos e o candidato deve levar o material individual utilizado nas aulas práticas: máquina profissional de acabamento Panasonic, máquina profissional corte Wall, tesoura profissional 7’ corte a laser ou fio navalha, tesoura de desfiar 5’, pente cabo grosso, navalhete, capa nylon ou cetim cor clara, espanador, tigelinha, pincel para barbear, creme gel de barbear, borrifador, talco, água fácil e toalha de rosto.

PÚBLICO

O candidato ao curso de Barbeiro deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição deve apresentar comprovante de escolaridade, e originais e cópias de CPF, identidade e comprovante de endereço recente.

Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.

Com Prefeitura de Sete Lagoas