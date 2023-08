Prefeitura divulga lista preliminar de aprovados no programa de cursos superiores em EAD Educasete

Foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 16 de agosto, a lista preliminar de aprovados no processo seletivo de beneficiários do Programa Sete Lagoas Educa (EducaSete). O projeto é direcionado a quem deseja ter um curso superior gratuito e foi lançado pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh). Os interessados podem interpor recurso contra o resultado até às 12h desta sexta-feira, 18 de agosto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Foram mais de 300 inscritos para até 200 bolsas integrais nos cursos superiores de Administração, Pedagogia e Serviço Social na modalidade à distância (EAD). A lista de inscritos, divididos por curso pretendido, foi publicada no Diário Oficial Municipal do dia 7 de agosto.

O programa, instituído pela Lei Municipal nº. 9422, de 18 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto nº 6.961, de 3 de março de 2023, destina-se à concessão de incentivo financeiro a estudantes de nível superior em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, com início do curso no 2º semestre de 2023 e duração de quatro anos, ministrados pelo Instituto Educacional Alfaunipac, conforme Contrato Administrativo nº 046/2023, celebrado nos autos do Processo Licitatório nº 053/2023, Credenciamento nº 001/2023.

Além das aulas em EAD, será preciso comparecer em, no mínimo, dois encontros presenciais semanais no período noturno, no bairro Cidade de Deus, além das atividades à distância previstas nos cursos oferecidos pelo programa. Os candidatos inscritos e selecionados farão uma prova de vestibular e, após o resultado, serão selecionados até 200 estudantes. Os selecionados e aprovados receberão mensalmente até R$ 299,00 a ser depositados diretamente na conta bancária da instituição educacional, mediante comprovantes mensais de matrícula. Das vagas ofertadas, 5% serão para pessoas com deficiência. O resultado definitivo e a homologação do vestibular estão previstos para 30 de agosto e o início das aulas no dia 4 de setembro de 2023.

A lista preliminar apresenta o nome do candidato, o curso pretendido e pontuação obtida no vestibular. Vale ressaltar que, após o prazo recursal, será publicada a relação final. Serão chamados apenas os candidatos que atenderem aos requisitos pré-estabelecidos, conforme a classificação geral.

