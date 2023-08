Prefeitura divulga lista final de aprovados no programa de cursos superiores em EAD Educasete

Foi publicada no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 20 de agosto, a lista definitiva de aprovados no processo seletivo de beneficiários do Programa Sete Lagoas Educa (EducaSete). O projeto é direcionado a quem deseja ter um curso superior gratuito e foi lançado pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh). Os classificados devem entregar a documentação obrigatória no no prazo que vai desta segunda-feira, 21, até a próxima quarta-feira, 23, de 9h às 12h e de 13h às 16h, na sede Smasdh (rua Quintina Bocaiúva, 618, Centro).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Foram mais de 300 inscritos para até 200 bolsas integrais nos cursos superiores de Administração, Pedagogia e Serviço Social na modalidade à distância (EAD). A lista de inscritos, divididos por curso pretendido, foi publicada no Diário Oficial Municipal do dia 7 de agosto.

O programa, instituído pela Lei Municipal nº. 9422, de 18 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto nº 6.961, de 3 de março de 2023, destina-se à concessão de incentivo financeiro a estudantes de nível superior em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, com início do curso no 2º semestre de 2023 e duração de quatro anos, ministrados pelo Instituto Educacional Alfaunipac, conforme Contrato Administrativo nº 046/2023, celebrado nos autos do Processo Licitatório nº 053/2023, Credenciamento nº 001/2023.

Além das aulas em EAD, será preciso comparecer em, no mínimo, dois encontros presenciais semanais no período noturno, no bairro Cidade de Deus, além das atividades à distância previstas nos cursos oferecidos pelo programa. Os candidatos inscritos e selecionados farão uma prova de vestibular e, após o resultado, serão selecionados até 200 estudantes. Os selecionados e aprovados receberão mensalmente até R$ 299,00 a ser depositados diretamente na conta bancária da instituição educacional, mediante comprovantes mensais de matrícula. Das vagas ofertadas, 5% serão para pessoas com deficiência. O resultado definitivo e a homologação do vestibular estão previstos para 30 de agosto e o início das aulas no dia 4 de setembro de 2023.

A lista definitiva apresenta o nome do candidato, o curso pretendido e pontuação obtida no vestibular. É de extrema importância que os candidatos estejam cientes dos documentos que devem ser apresentados. Todas as informações detalhadas podem ser encontradas no Edital de Divulgação, especialmente no item 4. Vale ressaltar que a não apresentação dos documentos dentro do período estipulado implicará na desclassificação do candidato.